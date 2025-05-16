Giresun Güce'de 'Cami-Genç Buluşması' Programı Düzenlendi
Giresun'un Güce ilçesinde, İlçe Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Cami-Genç Buluşması' programında çocuklar ve gençler Merkez Camisi'nde bir araya geldi. Müezzin Veysel Yavuz, camilere bağlılığın önemine vurgu yaptı.
Giresun'un Güce ilçesinde "Cami-Genç Buluşması" programı gerçekleştirildi.
İlçe Müftülüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünce değerler eğitimi kapsamında çocuk ve gençler, Merkez Camisi'nde bir araya geldi.
Müezzin Veysel Yavuz, gençlerin ve çocukların hayatlarının bu döneminde camilere olan bağlılığının artmasının son derece önemli olduğunu belirtti
Çeşitli konularda bilgilendirilen katılımcılara ikramda bulunuldu.
Kaynak: AA / Hayri Bahadır - Güncel