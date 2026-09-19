Giresun Görele'de toprak kayması iki otomobile zarar verdi, sahil yolu açıldı

Giresun Görele'de toprak kayması iki otomobile zarar verdi, sahil yolu açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun Görele'de gece şiddetli yağışın etkisiyle Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak kayması oldu, iki otomobil zarar gördü. Bir süre trafiğe kapanan yol temizlik sonrası açıldı; kentin farklı noktalarındaki kaymalara İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti.
Giresun'un Görele ilçesinde toprak kayması sonucu iki otomobilde zarar oluştu.
Gece saatlerinde şiddetli yağışın etkisiyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Çavuşlu beldesi Beyli sapağı mevkisinde toprak kayması meydana geldi.
Yamaçtan yola kayan toprak ve ağaç parçaları Trabzon yönüne giden iki otomobile zarar verdi.
İhbar üzerine olay yerine Karayolları, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bir süre trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Öte yandan kentin farklı noktalarında oluşan toprak kaymalarına İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti.