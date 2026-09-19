Haberler

Giresun Görele'de toprak kayması iki otomobile zarar verdi, sahil yolu açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun Görele'de gece şiddetli yağışın etkisiyle Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak kayması oldu, iki otomobil zarar gördü. Bir süre trafiğe kapanan yol temizlik sonrası açıldı; kentin farklı noktalarındaki kaymalara İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti.

Giresun'un Görele ilçesinde toprak kayması sonucu iki otomobilde zarar oluştu.

Gece saatlerinde şiddetli yağışın etkisiyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Çavuşlu beldesi Beyli sapağı mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Yamaçtan yola kayan toprak ve ağaç parçaları Trabzon yönüne giden iki otomobile zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine Karayolları, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir süre trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan kentin farklı noktalarında oluşan toprak kaymalarına İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti.

Kaynak: AA
Nusret Gökçe sektör değiştirdi! İbiza'da milyonluk lüks projeye imza attı

Etçi Nusret sektör değiştirdi! Yeni yatırımını böyle duyurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90 yaşında herkesi şaşırttı! Gençlere taş çıkaran Japon sporcu 19. kez zirvede

90 yaşında vücut geliştirme şampiyonu oldu! Her gün bunları yiyor
Japonya'nın eski başbakanı sokakta broşür dağıtırken görüntülendi

Broşür dağıtan kişinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı

Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı

Zülfü Livaneli istedi, YENİ Parti Bursa mitinginde şarkıyı değiştirdi

Zülfü Livaneli istedi: YENİ Parti Bursa mitinginde şarkıyı değiştirdi
Özgür Özel'den derdini anlatan vatandaşa: Allah seni kahretsin

Özel'den vatandaşa ağza alınmayacak sözler! Ortalık bir anda buz kesti
Trabzon sağanağa teslim oldu! Havalimanı yolunu su bastı, sahil yolunda araçlar mahsur kaldı

Sokaklar göle döndü! Havalimanı yolunda araçlar suya gömüldü
Düğün dönüşü acı son! 97 yaşındaki Yusuf Çelik'e çarpan sürücü kaçtı

Düğün dönüşü feci kaza! 97 yaşındaki adama çarpan sürücü kaçtı