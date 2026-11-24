Giresun Eynesil'de dereye düşen yaralıyı AFAD kurtardı, hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Öden beldesinde ağaç keserken dengesini kaybederek dere yatağına düşen kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi; AFAD'ın çıkardığı kişi Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Giresun'un Eynesil ilçesinde ağaç keserken dere yatağına düşen kişi yaralandı.
Öden beldesinde ağaç kesen O.M, dengesini kaybederek dere yatağına düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan O.M, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA