Espiye'den kısa kısa

Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı sürücüleri uyararak kış lastiği kullanımı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, ilçede 187 çiftin nikahı kıyıldığı belirtildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma ekipleri olumsuz hava koşullarına karşı sürücüleri uyardı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, ilçede gerçekleştirdikleri denetimlerde kış lastiği kullanımı ve alınması gereken önlemler konusunda sürücüleri bilgilendirdi.

Ekipler, sürücülerin olumsuz hava koşullarında dikkatli olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

İlçede 187 çiftin nikahı kıyıldı

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, 2025'de 187 çiftin nikahının kıyıldığını belirtti.

Karadere, evlenen çiftlere ömür boyu mutluluk temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel





