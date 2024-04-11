Giresun Espiye'de Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
Giresun'un Espiye ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Ak Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen törene, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, İlçe Başkanı Samet Önal ve partililer katıldı.
Milletvekili Nazım Elmas, İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Rabbim bu ülkenin aziz evlatlarına nice bayramlar göstersin. Filistin'de, mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin gözyaşlarının akmadığı bayramları kutlamayı Rabbim nasip etsin." dedi.