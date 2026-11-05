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Giresun Dereli'de kar nedeniyle şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

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Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Bektaş Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Bektaş Yaylası'nda Y.B. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Y.B. ile A.B, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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