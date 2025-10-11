Giresun'dan Van'a Gelen Turistler, Arıcılık Deneyimi Yaşadı

Giresun'dan Van'a gelen 50 kişilik turist kafilesi, bir arıcının üretim sahasını ziyaret ederek arıcı kıyafetleri giydi ve karakovan balı hasadına katıldı.

Tur şirketi aracılığıyla kente gelen yerli turistler, arıcı Ömer Akbulak tarafından misafir edildi.

Arıcı kıyafetleri giyen turistlere, Akbulak ve tur rehberi tarafından kovanların bulunduğu bölgede dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirmenin ardından kovanlardan bal hasadı yapan ziyaretçiler, topladıkları balı satın aldı.

Ziyaretçilerden İlknur Aşkar, AA muhabirine, bugün sıra dışı bir deneyim yaşadıklarını söyledi.

İlk defa böyle bir etkinlikte bulunduğunu ve kendini şanslı hissettiğini belirten Aşkar, "Hasadın nasıl yapıldığı noktasında hiçbir fikrim yoktu. Kısa süreliğine deneyimlediğimiz için bize zevkli geldi. Çok kolay bir iş olmadığını anladım. Arılara daha önce hiç bu kadar yaklaşmamıştım. O da ayrı bir heyecan. Bize bu fırsatı sundukları için teşekkür ederim." dedi.

Rezzan Gökdeniz de daha önce bu tür manzaraları hep televizyondan izlediklerini ve ilk kez böyle heyecan dolu bir deneyim yaşadığını dile getirdi.

Gökdeniz, "Sofralarımızın vazgeçilmezi olan balı kendi elimizle çıkartmak müthiş bir duygu. İnanılmaz keyif aldım. Halen bu zorlu üretimi yapan arıcılarımıza ve ailelerine teşekkür ederim. Bundan sonra balın kolay üretilmediğini bilerek tüketeceğiz." şeklinde konuştu.

Osman Tuncer ise 25 yıldır her yıl Van'a geldiğini ancak ilk defa böyle bir etkinlikte bulunduğunu kaydederek kendilerine bu imkanı sağlayan Akbulak'a teşekkür etti.

Arıcı Akbulak, ziyaretçiler tarafından bal kesimi yapılmasını geleneksel hale getirdiklerini ve bu sene on dördüncü kez etkinliği organize ettiklerini belirtti.

Bu yılın ilk bal hasadını misafirlerle yaptıklarını anlatan Akbulak, "Misafirlerimizle bal kesimi yapmamızdaki en büyük amaç hem tescilli organik balımızın ne kadar zor şartlarla üretilip sofralara geldiğini anlatmak hem de kentin tanıtımına katkı sağlamak. Ziyaretçilerimiz heyecan verici bir deneyim yaşadı. Çok güzel dönüşler alıyoruz." ifadelerini kullandı.