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Bulancak'ta dere yatağı ıslah edilecek

Bulancak'ta dere yatağı ıslah edilecek
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Giresun'un Bulancak ilçesinde dün yağış nedeniyle taşkın meydana gelen dere yatağında çalışma yapılacak. Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, DSİ yetkilileriyle Pazarsuyu Mahallesi'ndeki dere yatağında incelemelerde bulundu. Uzun yıllardır taşkınlara neden olan dere yatağının ıslah edileceğini belirten Sıbıç, ayrıca İncüvez köprüsünün yenilenmesi için proje hazırlanacağını kaydetti.

Giresun'un Bulancak ilçesinde dün yağış nedeniyle taşkın meydana gelen dere yatağında çalışma yapılacak.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, yaptığı açıklamada, DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi ve DSİ Giresun Şube Müdürü Okan Yonkuç ile Pazarsuyu Mahallesi'ndeki dere yatağında incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Mahallede uzun yıllardır taşkınlara sebebiyet veren dere yatağının ıslah edilmesini talep ettiklerini vurgulayan Sıbıç, "Bölge müdürümüzden sözümüzü aldık. İnşallah çalışma tamamlandığında önemli bir taşkın riskini daha ortadan kaldırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Sıbıç, İncüvez köprüsündeki sorunları da DSİ yetkililerine ilettiklerini, köprünün yenilenmesine yönelik proje hazırlanacağını kaydetti.

Espiye'de cezaevinde konferans düzenlendi

Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutukluların manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla konferans gerçekleştirildi.

Müftü Haki Özgül, konferansta, Hazreti Muhammed'in hayatından örnekleri katılımcılara anlattı.

Ahlaki olgunluğun insanın duygu, düşünce ve davranışlarını kontrol edebilme yetisiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirten Özgül, Hazreti Peygamber'in özellikle öfke anında nefse hakim olmayı öğütlediğini ifade etti.

Kaynak: AA
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