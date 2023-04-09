Giresun'da yayla yolunda meydana gelen heyelan kameraya yansıdı

Giresun'da, yayla yolunda meydana gelen heyelan, cep telefonuyla kaydedildi.

Dereli ilçesi ile Kümbet Yaylası arasında ulaşımı sağlayan yol üzerinde dün heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kayan toprak birikintisi ve kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yayla yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

Heyelan anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.