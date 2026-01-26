Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Bulancak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri tarafından 560 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, şüpheli gördükleri bir araçta yaptıkları aramada 560 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel