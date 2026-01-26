Haberler

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Bulancak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri tarafından 560 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, şüpheli gördükleri bir araçta yaptıkları aramada 560 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA



