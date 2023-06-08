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Giresun'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Giresun'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Celal Opçin (69) idaresindeki 28 DE 257 plakalı traktör, Şahinler köyü mevkisindeki tarlada, kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, aracın altında kalan Opçin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Kaynak: AA / Mahmut Ahmet Yeles - Güncel

Şebinkarahisar Giresun Güncel Haberler

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