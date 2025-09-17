Haberler

Giresun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Giresun'un Eynesil ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

A.Y. idaresindeki 41 ALZ 190 plakalı hafif ticari araç ile E.K. yönetimindeki 28 RH 634 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Aralık köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile Z.B. çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
