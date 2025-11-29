Giresun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Espiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ehliyetsiz sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Giresun'un Espiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
H.A. (43) yönetimindeki 28 AH 075 plakalı hafif ticari araç, Espiye-Yağlıdere kara yolu Sakarya köyü mevkisinde M.C.A'nın (16) kullandığı 28 EF 380 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan A.A. (40) ve H.T.A. (10) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan ehliyetsiz sürücü M.C.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.
