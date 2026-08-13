Haberler

Giresun'da Piknik Faciası: Anne ve İki Kızı Sel Sularında Can Verdi

Giresun'da Piknik Faciası: Anne ve İki Kızı Sel Sularında Can Verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Görele ilçesinde dere kenarında piknik yapan bir aile, şiddetli yağış sonrası taşan dere sularına kapıldı. Anne Zekiye Kırca (55) ve kızları Burcu (26) ile Burçin Kırca (31) hayatını kaybetti; baba Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla kurtuldu. Üç kişinin cansız bedenine yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda ulaşıldı.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN)Giresun'un Görele ilçesinde dere kenarında piknik yaptıkları sırada taşkın sularına kapılan Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca hayatını kaybetti. Dün cansız bedenlerine ulaşılan iki kız kardeşin ardından anne Zekiye Kırca da bu sabah ölü bulundu. Baba Mehmet Kırca, kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Hamzalı köyünde taşan Zıva Deresi'nin sularına kapılan Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu Kırca (26) ve Burçin Kırca (31) hayatını kaybetti. Olay, dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Ailece dere kenarında piknik yaptıkları sırada, yüksek kesimlerdeki şiddetli yağış nedeniyle Zıva Deresi'nin su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca taşkın sularına kapıldı. Baba Mehmet Kırca ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), DSİ ve sağlık ekipleri sevk edilirken, arama kurtarma çalışmalarına AKUT, ATAK ve İHH gönüllü ekipleri de destek verdi.

Yapılan aramalar sonucu, saat 16.52'de Burçin Kırca'nın cansız bedenine, sele kapıldığı noktadan yaklaşık 11 kilometre ileride ulaşıldı. Burcu Kırca'nın cansız bedeni ise saat 19.20'de, olay yerinden yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta bulundu.

Gece boyunca devam eden arama çalışmalarında anne Zekiye Kırca'nın cansız bedenine de bu sabah saat 06.00 sıralarında, taşkın sularına kapıldığı noktadan yaklaşık 5 kilometre ileride ulaşıldı.

Kaynak: ANKA
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar

Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! Silah, para...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Memleketine hızlı döndü
Ankara'da 'change' yöntemiyle araç kimliği değiştirenlere operasyon

Ankara'da 'change' yöntemiyle araç kimliği değiştirenlere operasyon
Bu nasıl sevinç! Gol olunca pantolonunu sıyırdı

Allah akıl fikir versin dedirten bir görüntü daha
Mardinspor Stadı'nda son ses Fenerbahçe marşı açıldı

Son ses çaldığı marş başına iş açtı
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti

Yok artık Lukaku! Uçaktan iner inmez yaptığı olay oldu
Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı

Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı
Bu çoçuk 17 yaşında! Süper Kupa'da golünü attı, “Yeni Lukaku” dedirtti

Dünya onu konuşuyor! Dün gece herkese "Yeni Lukaku" dedirtti