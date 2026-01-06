Haberler

Giresun'daki tarihi bina kütüphane olarak hizmet verecek

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, geçmişte ticaret lisesi olarak kullanılan tarihi binanın kütüphane olarak hizmet vereceğini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilen bina için inşaat süreci 2026 yılında başlayacak.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, geçmişte ticaret lisesi olarak kullanılan tarihi binanın İl Halk Kütüphanesi olarak hizmet vereceğini bildirdi.

Temür, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile yürüttükleri çalışmalar sonucu binanın Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsis edildiğini belirtti.

Tescilli ve koruma altındaki bu kültürel mirasın rölöve ve restitüsyon gibi projelerinin ilgili kurumlarca tamamlanıp onaylandığını aktaran Temür, proje çizimi için yüklenici firmaya ödenek tahsis edildiğini kaydetti.

Temür, süreci takip ettiklerinin altını çizerek, "İnşaat sürecinin başlaması için gerekli çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Yaklaşık 400 milyon lira değerinde olan projemizin 2026 yılında ihalesi yapılacak. Projeyle Giresun'umuza yakışır, halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak, modern ve işlevsel bir kütüphane kazandırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

