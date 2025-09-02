Giresun'da Silahlı Düğünlere Dikkat Çeken Farkındalık Filmi

GİRESUN'da Müzik Öğretmeni Caner Akdemir, 12 yıl önce düğünde davul çalarken yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden arkadaşı Çınar Akkaya'nın (25) hikayesinin canlandırıldığı, son dönemlerde artan silahlı düğün kutlamalarındaki yaralanma ve ölüm olaylarına dikkati çekmek için hazırlanan 'Bir kurşun, bir hayat' adlı kamu spotu filminin senaristliğini üstlendi. İlçede görev yapan birçok öğretmenin de rol aldığı filmde, acı olayların önüne geçilmesinde farkındalık oluşturmak hedeflendi. Filmde davulcu rolünde arkadaşını da canlandıran Akdemir, "Ne olursa olsun mutluluğa kurşun sıkmayalım. Neşemizi ve sevincimizi kayıplara dönüştürmeyelim. Bu geleneği hep birlikte bitirelim" dedi.

Doğu Karadeniz'de özellikle düğün, nişan, asker uğurlaması, gelin çıkarma ve bayram gibi özel günlerdeki silahlı kutlamalarda 'yorgun mermiler' can kayıpları ve yaralanmalara neden oluyor. 'Mutluluğa kurşun sıkmayın' sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyalarının kısmen olumlu sonuçlandığı bölgede, son günlerde 'yorgun mermi' vakalarının yeniden artması dikkat çekiyor. Bölgede özellikle Trabzon ve Giresun'da son yaşanan ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan silahlı düğün merasimi kutlamalarının ardından, Giresun Dereli Anadolu Lisesi öğretmenleri harekete geçti, farkındalık filmi için kamera karşısına geçti. Müzik Öğretmeni Caner Akdemir, 'Bir kurşun, bir hayat' adlı kısa filmin senaristliğini yaparak, 12 yıl önce Giresun'da düzenlen düğünde davul çalarken yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden çocukluk arkadaşı Çınar Akkaya'nın hikayesi canlandırıldı. İlçede görev yapan birçok öğretmenin de rol aldığı filmde, acı olayların önüne geçilmesinde farkındalık oluşturmak hedeflendi. Mutluluğa gölge düşüren acıları önlemek için güçlü mesaj içeren kısa film, paylaşıldığı sosyal medyada binlerce etkileşim aldı. Yaklaşık 2 dakika süren ve gerçek yaşam hikayesinden uyarlanarak sevinçle başlayan anların bir kurşunla nasıl hüzne dönüşebildiğini etkileyici şekilde anlatılan filme takipçiler 'silahla eğlence olmaz, kemençe, davul, zurna herkese yeter', 'bitmeli bu gelenek' yorumlarında bulundu.

'BİR KURŞUN, BİR HAYAT ALABİLİR'

Filmde emeği geçenlerden Caner Akdemir, arkadaşını anmak ve farkındalık yaratmak istediklerini ifade ederek, "12 yıl önce, bir düğünde davul çalan arkadaşımı kaybettim. Henüz 25 yaşındaydı. Kendisini çok seviyorduk. Davul çalmaya birlikte başlamıştık. Oynamayı da çalmayı da çok severdi. Düğünlerde çok kazalar oluyor. Bir kamu spotu yapalım ve farkındalık yaratalım istedik. Arkadaşımı da anmak istedim. En son Giresun ve Trabzon'da da benzer olaylar oldu. Daha çok 'yeni olan olaylar için farkındalık oluşsun' diye yola çıktık, proje tasarladık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sorduk. Çok beğendiler ve Dereli Kaymakamlığı'na da sunduk. Sağ olsunlar öğretmen arkadaşlarımızın hepsi yanımda oldular. Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndaki arkadaşımızdan da yardım aldık. Projede öğretmenler yer aldı. Elimizden geleni yaptık. Ne olursa olsun mutluluğa kurşun sıkmayalım. Neşemizi ve sevincimizi kayıplara dönüştürmeyelim. Silah sıkmak, bir kutlama değil cinayete davet olabilir. Bir kurşun, bir hayat alabilir. O yüzden gelin bu geleneği hep birlikte bitirelim" diye konuştu.

Dereli Kaymakamı Emrah Azman da çağrıda bulunarak "Sevinçlerimizi paylaşmak en büyük geleneğimizdir. Ancak kutlamalarda yaşanan acı olayların önüne geçmek için farkındalık oluşturmak istiyoruz. Umudumuz; sevinçlerimizin güvenli ve sağlıklı biçimde yaşanmasıdır" dedi.