Keşap'ta selde kaybolan kişilerden birinin cesedi bulundu
Giresun Keşap'ta 13 Ağustos'ta sele kapılan araçtaki kayıp iki kişiden birinin cansız bedeni, araçtan 100 metre uzakta dere kenarında bulundu. Cenaze Adli Tıp'a gönderildi, diğer kayıp için arama sürüyor.
Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu.
Karadere köyü mevkisinde 13 Ağustos'ta sele kapılan araçtaki 3 kişiden Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'na (16) ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, aracın bulunduğu yerden yaklaşık 100 metre uzaklıkta, dere kenarında toprak altında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.
Bulunduğu alandan çıkarılan cenaze, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Ekipler, aynı bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.
Aracı kullanan Ahmet Yılmaz (50), sel sularından kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarmıştı.