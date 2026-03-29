Giresun'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Giresun'un Görele ilçesinde, Trabzon yönüne giden bir otomobilin çarptığı 17 yaşındaki T.T. ağır yaralandı. Sürücü A.H. olay yerinden kaçtı ancak daha sonra polis tarafından yakalandı. T.T., daha önceki taciz davasında mağdur olarak şikayetçi olduğu belirtiliyor.

Trabzon yönüne giden A.H. (23) idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde T.T'ye (17) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan T.T, sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan sürücü A.H. ise polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Öte yandan, yaralı T.T'nin, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı "çocuğa karşı cinsel taciz" davasında şikayetçi "mağdur" taraf olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
