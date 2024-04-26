Giresun'da otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin dereye yuvarlandığı kazada sürücü öldü, eşi ağır yaralandı.

Tamzara Mahallesi'nin Alucra kavşağı mevkisinde Mehmet Bölük'ün kullandığı 28 AAG 209 plakalı otomobil, dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü ile eşi Bedriye Bölük'ü otomobilden çıkarttı.

Mehmet Bölük'ün hayatını kaybettiği kazada yaralanan eşi, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.