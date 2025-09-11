Giresun'da Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri ve Aile Kurumunun Önemi Vurgulandı

Giresun'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Sabah Namazı Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Giresun İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Çınarlar Camisi'nde organize edilen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, yaptığı konuşmada, ailenin, sevginin, güvenin ve aidiyet duygusunun kök saldığı, insanın şahsiyetinin mayalandığı mukaddes bir okul olduğunu belirtti.

Toplumsal değişimler karşısında aile kurumunu korumanın önemini vurgulayan Kılıçbay, aile içinde değerlerin öğretilmesinde en önemli unsurun, fertlerin birlikte nitelikli ve anlamlı zaman geçirmesi olduğunun altını çizdi.

Program sonunda çorba ikramında bulunuldu.

Öte yandan Espiye'de ilçe müftüleri eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Gülburnu köyü Kıran Camisi salonunda organize edilen toplantıda din hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinin yanı sıra İl Müftülüğü ve İlçe Müftülükleri arasında yürütülen işlemler görüşüldü.

Programda atama ve nakil dolayısıyla görev yeri değişen müftülere de veda programı yapıldı.

İl Müftü Yardımcılığı görevinden Erzurum İl Müftü Yardımcılığına atanan Özlem Gülbe, Espiye İlçe Müftülüğünden Erzurum-Aziziye İlçe Müftülüğüne atanan Osman Gülbe'ye plaket verildi.

Müftü Kılıçbay, buradaki konuşmasında, görev değişimlerinin bir ayrılık değil, hizmetin başka bir zeminde devamı anlamına geldiğini vurguladı.