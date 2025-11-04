Giresun'da Kızılay Haftası Coşkuyla Kutlandı

Giresun'da Kızılay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında Atatürk Meydanı'nda Kızılay Fotoğraf Sergisi açıldı.

Vali Yardımcısı Fatih Yanıkoğlu, İl Sağlık Müdürü İskender Aksoy, AFAD İl Müdürü Ahmet Tuğhan Sakarya, Kızılay Giresun Şube Başkanı Hakan Korkmaz ve öğrenciler sergiyi gezdi.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri işbirliğiyle kurulan stantlarda, kan bağışı, Kızılay gönüllüsü olmak, halk sağlığı ve organ bağışı konularında vatandaşlar bilgilendirildi.

Etkinlikte, öğrenciler için boyama çalışması da gerçekleştirildi.

Korkmaz, yarın akşam saatlerine kadar devam edecek etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

Öte yandan Espiye Müftülüğüne bağlı Mescid-i Aksa Kur'an Kursu ile Soğukpınar beldesindeki 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, Türk Kızılayı'nın faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.