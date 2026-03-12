Haberler

Giresun'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programları yapıldı

Giresun'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programları yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun ve ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Giresun ve ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Valilik koordinesinde Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okullar arasında gerçekleştirilen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği programda, Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan tiyatro ile "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" adlı oratoryo sahnelendi.

Programa, Vali Mustafa Koç, Belediye Başkanı Fuat Köse ve öğrenciler katıldı.

Espiye

Espiye ilçesindeki tören ise Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Şiir dinletisi ve tiyatro oyunu sahnelenen programda, öğrencilerden oluşan koro çeşitli eserleri seslendirdi.

Program, okullar arasındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.

Yağlıdere

Yağlıdere ilçesinde de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, öğrenciler oratoryo sahneledi.

Programa, Yağlıdere Kaymakamı Muhammed Taha Büyükserin, Belediye Başkan Vekili Gökhan Türkmen ve kurum müdürleri katıldı.

Eynesil

Eynesil ilçesindeki tören, Hacı Mustafa Eren Hafız İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan kısa film gösterildi.

Program, öğrencilerin rol aldığı İstiklal Marşı'nın kabulünü konu alan tiyatro oyununun sahnelenmesinin ardından tamamlandı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia: Bacağı koptu, yoğun bakımda

Görüntülü mesaj vermedi, İngilizlerin vahim bir iddiası var
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız
Görüntüyü izleyenler 'İnsan bunu kendine nasıl yapar?' demeden edemiyor

İnsan bunu kendine neden yapar?
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
Trabzonspor'u Galatasaray maçı öncesi korkutan sakatlık

Galatasaray maçı öncesi felaketi yaşadılar
650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler

650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler
Görüntüyü izleyenler 'İnsan bunu kendine nasıl yapar?' demeden edemiyor

İnsan bunu kendine neden yapar?
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor

Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro

Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro