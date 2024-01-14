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Giresun'da türkü evi işleten kadın kablo ile boğularak öldürüldü

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Giresun'da bir türkü evinde çıkan tartışmada İsmail Yılmaz, işletme sahibi Şengül Yeşilkaya'yı kablo ile boğarak öldürdü. Şüpheli polis tarafından yakalandı.

GİRESUN'da İsmail Yılmaz, türkü evinde tartıştığı işletme sahibi Şengül Yeşilkaya'yı (52) kablo ile boğarak öldürdü.

TARTIŞTILAR

Dün gece saat 01.30 sıralarında kent merkezindeki bir türkü evinde, cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu öne sürülen İsmail Yılmaz ile türkü evi işletmecisi Şengül Yeşilkaya arasında tartışma çıktı. Tartışma seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KABLO İLE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İşletmeye gelen ekipler, boğaz kısmında darp izi olup, yerde hareketsiz yatan Şengül Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede kablo ile boğularak öldürüldüğü tespit edilen kadının cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olay sonrası kaçan İsmail Yılmaz, bugün öğle saatlerinde polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli sorgusu için emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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