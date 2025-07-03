Giresun'da İklim Değişikliği Eğitimi Düzenlendi

Giresun'da İklim Değişikliği Eğitimi Düzenlendi
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen projeyle Giresun'da 'İklim Değişikliğine Uyum ve Sektörel Farkındalık Eğitimi' gerçekleştirildi. Eğitimde iklim değişikliği ve bunun yerel etkileri üzerine bilgi verildi.

Giresun'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca (UNDP) yürütülen Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında "İklim Değişikliğine Uyum ve Sektörel Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Cavunt, bir otelde organize edilen programda, Giresun'da iklim değişikliğinden kaynaklı ani yağışlar sonucu sel ve heyelanların meydana geldiğini söyledi.

Giresun'da bu tür olayların Türkiye'nin diğer bölgelerine göre biraz daha fazla yaşandığını belirten Cavunt, iklim değişikliği konularının önemine dikkati çekti.

UNDP Türkiye Proje Yöneticisi Gizem Bal ise Giresun'da 20'nci eğitimi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İklim değişikliği kapsamında paydaşlar arasında koordinasyon geliştirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Bal, "Bu küresel soruna hem yerelde hem ulusalda nasıl çözüm geliştirebiliriz? İki günlük programda bunları konuşmak istiyoruz." dedi.

Bal, sonuncusunu düzenledikleri programın ilk gününde genel sunumlar yapılacağını, yarın ise sektörel grup çalışmaları gerçekleştirileceğini kaydetti.

Giresun'un çok yağış alan, sel, kıyı erozyonu ve fırtına riski taşıyan bir il olduğunu belirten Bal, bu kapsamda iklim riskleri ve uyum stratejilerini konuşacaklarını anlattı.

Bakanlıkta görevli İklim Değişikliği Uzmanı Dr. Ömer Öztürk de katılımcılara eğitimlere ilişkin bilgi aktardı.

Yararlanıcı kurumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yürütücü kuruluşu UNDP olan, Avrupa Birliği ile Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen proje kapsamındaki eğitim yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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