Giresun'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon yönüne giden İ.B yönetimindeki 61 EK 699 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nda Altınlı Mahallesi'ndeki kavşakta N.D. yönetimindeki 28 RH 709 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler İ.B. ve N.D. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan K.G, E.D, E.D, E.D ve Z.D yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.