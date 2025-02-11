Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da asıl kabus henüz başlamadı
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti

Giresun'da Heyelan Riski Nedeniyle 3 Bina Tahliye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Çanakçı ilçesinde meydana gelen heyelanlar sonucu 3 bina için tahliye kararı alındı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, teknik inceleme sonrası gerekli önlemleri almaya başladı.

Giresun'un Çanakçı ilçesinde heyelan riski dolayısıyla 3 bina için tahliye kararı alındı.

Valilikten edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nin Ölüçlü ve Gümüşlü mevkilerinde meydana gelen heyelanların ardından, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) teknik elemanlarınca inceleme yapıldı.

Gümüşlü mevkisinde daha önce gerçekleşen heyelan sonucu düzenlenen teknik raporla, bir bina için önlem önerilerek ayrıntılı jeolojik, jeoteknik etüt çalışmaları yapılması istendi.

İlgili alanda bugün meydana gelen heyelanlar sonucunda da teknik inceleme gerçekleştirildi.

İncelemeler sonucunda, Gümüşlü mevkisinde söz konusu konutla beraber 2 binanın daha heyelandan etkilenmesi üzerine 3 bina için boşaltma tutanağı düzenlenerek nakil kararı alındı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
img

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
img

Bir ilimizde bebek bezi taneyle satılmaya başlandı
img

'Deprem oluyor' sanan mahalleli sokağa döküldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
Almanya, ABD'nin ek gümrük vergilerine misilleme yapacak

"Gücümüz var" diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.