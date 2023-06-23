Giresun'da Heyelan: Ahşap Ev Toprak Altında Kaldı

AHŞAP EV TOPRAK ALTINDA KALMIŞ

Giresun'da yolların göle döndüğü, ara sokaklar ile park halindeki araçların balçıkla kaplandığı, sel ve taşkınlara neden olan etkili sağanak sonrası kaybolan Rıdvan Coşar'ın (50) Çağlayan Mahallesi'nde yamaç arazide meydana gelen heyelanda sürüklenerek toprak altında kalan ahşap evde tek başına kaldığı, ortaya çıktı. Bölgede incelemelerde bulunan ekipler, enerji nakil hatlarının da koptuğu heyelanlı bölgede, yıkılan evin enkazıyla toprak altında kaldığı değerlendirilen Coşar'a ulaşmak için arama çalışması başlattı. Aile fertleri de heyelan bölgesine gelerek, beklemeye başladı.

Barış TÜYSÜZ/GİRESUN,