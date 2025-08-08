Giresun'da Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Giresun'un doğusunda gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun'un doğusunda Görele, Çanakçı ve Eynesil ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam eden yağışların sabah saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.