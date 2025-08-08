Giresun'da Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun'un doğusundaki ilçelerde zorlu hava koşullarına karşı uyarıda bulundu. Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Giresun'un doğusunda gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun'un doğusunda Görele, Çanakçı ve Eynesil ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam eden yağışların sabah saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
