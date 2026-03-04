Giresun'da 'Fındıklı Pastane Ürünleri Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi' tamamlandı

Giresun Üniversitesi Keşap Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünce yürütülen "Fındıklı Pastane Ürünleri Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında, içeriğinde fındık bulunan 5 yeni tarif hazırlandı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Eyüp Nefes, AA muhabirine, Giresun Üniversitesinin YÖK tarafından 2021'de Fındık Alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı'na kabul edildiğini söyledi.

Nefes, fındık temalı yeni katma değerli ürünler ortaya çıkarmak amacıyla Mayıs 2025'te başlattıkları "Fındıklı Pastane Ürünleri Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi"ni yıl sonunda tamamladıklarını belirtti.

Projede görev alan akademisyenler ve öğrencilerin 10 reçete üzerinde çalıştığını anlatan Nefes, sektör temsilcileri ve ev hanımlarıyla da istişare edildiğini dile getirdi.

Nefes, yapılan ortak çalışmalar sonucu "Fındık unu helvası", "Mandalinalı fındıklı çikolata", "Fındıklı dereotlu poğaça", "Vişneli fındıklı çikolata" ve "Kahveli fındıklı kurabiye" tariflerinin hazırlandığını ifade etti.

Proje yürütücüsü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şimşek ise fındığın hem ülke hem de bölge açısından stratejik bir ürün olduğunu söyledi.

"Stratejik ürüne yönelik neler yapabiliriz?" sorusundan hareketle araştırma projesi geliştirdiklerini belirten Şimşek, "Fındıktan katma değerli yeni ürünler ortaya çıkarmak için çalışmalar gerçekleştirdik." dedi."

Şimşek, fakülte mutfağında deneme araştırma çalışmaları yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ürünlerin ortaya çıkarılmasının ardından Giresun'da faaliyet gösteren pastane şeflerini davet ettik. Onların ürünlerimizi değerlendirmelerini talep ettik. Değerlendirmelerin sonucunda en yüksek puan alan 5 ürünü belirledik. Daha sonra 13 ev hanımını davet ettik, onlarla birlikte bu 5 ürünü yeniden ürettik. Şu anda imal edilen ürünler işletme veya ev ortamında üretilerek tüketilebilir seviyeye geldi. Bu 5 ürünümüzün reçeteleri hazır."

Üniversite Fındık Koordinatörlüğünce desteklenen projenin asıl amacının yeni ürünler hazırlamak olduğunu belirten Şimşek, tanıtım çalışmalarıyla ürünlerin yaygınlaştırılmasını planladıklarını sözlerine ekledi.