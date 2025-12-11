Haberler

Vefat eden annesi için mezar yeri bakmaya giderken yeğeniyle trafik kazasında öldü

Vefat eden annesi için mezar yeri bakmaya giderken yeğeniyle trafik kazasında öldü
Giresun'un Bulancak ilçesinde bir otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu hayatını kaybetti. Olayda yaşamını yitirenlerin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Kazanın, vefat eden bir ailenin mezar yeri bakma amacıyla yapıldığı öğrenildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde dereye yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Emin Yılmaz (41) idaresindeki 28 ES 850 plakalı otomobil, Kovanlık-Aydındere yolunda seyir halindeyken Pazarsuyu Deresi'ne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen sürücü Yılmaz'ın cenazesi ekiplerce olay yerine 2 kilometre uzaklıkta bulunarak kıyıya çıkarıldı.

Araçtaki yolculardan Raif Şimşek'in de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz ve Şimşek'in cenazeleri Bulancak Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Vefat eden annesi için mezar yeri bakmaya gidiyordu

Raif Şimşek'in Emin Yılmaz'ın dayısı olduğu, dün vefat eden annesi Ayşe Şimşek'in defnedileceği Kuzköy'e mezar yeri bakmaya gittikleri öğrenildi.

Yılmaz'ın kazadan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından babasının da 28 yıl önce bugün vefat ettiğini gösteren paylaşımda bulunduğu belirlendi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Vali Serdengeçti, şunları kaydetti:

"Arama kurtarma kapsamında toplamda 80 kişilik ekibimiz görev aldı. Hızlı şekilde araçtaki vatandaşımızı aldık. Diğer vatandaşımız suya kapılarak olay yerinden 2 kilometre ileride bulundu. Olayı duyduğumuz andan itibaren ilgili kurumlarımız hızlı şekilde hareket etti."

Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel
