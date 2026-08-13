Görele'de Derenin Aniden Yükselişi Kamerada
Giresun'un Görele ilçesinde Zekiye Kırca ve kızları Burcu ile Burçin Kırca'nın hayatını kaybettiği, baba Mehmet Kırca'nın son anda kurtulduğu derede su seviyesinin aniden yükselerek çamurlaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde suyun farklı noktalardan hızla denize aktığı anlar yer aldı.
SELİN GELİŞ ANI KAMERADA
Giresun'un Görele ilçesinde Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca'nın yaşamını yitirdiği, baba Mehmet Kırca'nın son anda sudan kurtulduğu derede, su seviyesinin aniden yükseldiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, deredeki suyun farklı noktalardan aniden çamurlaşarak denize doğru hızla aktığı anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı