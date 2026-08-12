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Görele'de dere akıntısında 3 kişi kayboldu

Görele'de dere akıntısında 3 kişi kayboldu
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Giresun'un Görele ilçesinde debisi yükselen derede akıntıya kapılan 3 kişi kayboldu.

Giresun'un Görele ilçesinde debisi yükselen derede akıntıya kapılan 3 kişi kayboldu.

İlçeye bağlı Hamzalı köyünden geçen Zıva Deresi'ne giren ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi, akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Derede kaybolan kişilerin bulunabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
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