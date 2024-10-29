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Giresun'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı

Giresun'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı
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Giresun'un Güce, Yağlıdere, Eynesil, Bulancak ve Espiye ilçelerinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Giresun'un Güce, Yağlıdere, Eynesil, Bulancak ve Espiye ilçelerinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Güce ilçesindeki kutlamalar, İlçe Stadında gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okunması ile devam etti.

Çeşitli gösterilerin yapıldığı kutlamalar, geçit töreniyle tamamlandı.

Yağlıdere ilçesindeki tören ise Şehit Enver Şahin Ortaokulu bahçesinde düzenlendi.

Törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödülleri verildi, gösteriler yapıldı.

Eynesil'deki kutlamalar İlçe Spor Salonunda yapıldı.

Vatandaşların bayramını kutlayan Kaymakam Erkut Pamuk, Cumhuriyet'in kolay kurulmadığına dikkati çekti.

Törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sergilendi.

Bulancak ilçesindeki tören, Kaymakam Ünal Koç'un makamında tebrikleri kabulü ile başladı.

İlçe Stadında devam eden etkinlikte, bando ve mehter takımı ile öğrenciler gösteri sundu.

Program, model helikopter, model uçak ve dron gösterisi ile sona erdi.

Öte yandan Bulancak Belediyesince hazırlanan "Cumhuriyet İlan Edildi" manşetli gazete, bir çocuk tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Espiye'de de Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Halk Pazarı alanında devam eden törende, Kaymakam Ahmet Kavanoz ve Belediye Başkanı Erol Karadere, halkın bayramını kutladı.

Çeşitli gösterilerin yapıldığı tören, öğrencilerin şiir okuması ve oratoryo ile tamamlandı.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel

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