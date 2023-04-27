Giresun'da cenaze yolunda kaza: 2 ölü, 3 yaralı

GİRESUN'un Bulancak ilçesine akrabalarının cenazesine gelenlerin içerisinde bulunduğu otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

GİRESUN'un Bulancak ilçesine akrabalarının cenazesine gelenlerin içerisinde bulunduğu otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bulancak Karadeniz Sahil Yolu'nun Fatoğlu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 FJY 737 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola giriş yapan ve Giresun istikametine gitmekte olan Nikolos G. yönetimindeki Gürcistan plakalı TIR'la çarpıştı. Otomobilde bulunan Atilla Bektaş ve Hayri Çıplakçöke kaza yerinde hayatını kaybederken, Melek Bektaş, Cemile Çıplakçöke ve Firdevs Akbulut ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bulancak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.