Giresun'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı

Giresun'un Eynesil, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı.

Eynesil Şehit Şahin Abanoz Parkı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Erkut Pamuk ve Belediye Başkan Vekili Nurol Mican, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Espiye'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Espiye 75.Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonundaki programda ise öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

Yağlıdere'de kaymakamlık bahçesinde gerçekleştirilen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Daha sonra Kaymakam Muhammed Taha Büyükserin, Belediye Başkanı Yaşar İbaş ve protokol üyeleri Şehit Piyade Er Mehmet Cantürk'ün mezarı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Ahmet Ceylan
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İsrail cephesinden savaşta dengeleri altüst edecek iddia
Dağ mahalleyi yutuyor! 14 ev yıkıldı, yolun güzergahı değişti

Dağ mahalleyi yutuyor! 14 ev yıkıldı, yolun güzergahı değişti
Kremlin: İran'a İHA'larla ilgili teknoloji desteği verdiğimiz iddiaları gerçek dışıdır

Rusya'dan savaşın seyrini değiştirecek iddiaya yanıt
FIFA'dan Osimhen'e kötü haber

Osimhen'e kötü haber
Çin'den dikkat çeken mesaj: Savaşın devam etmesi için hiçbir neden yok

Savaş sürerken Çin'den yeni mesaj
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu'nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var

Görüntüler şüphe uyandırmıştı! Rapor doğruysa yer yerinden oynar
Bir an bile tereddüt etmedi! 'İnsanlık ölmemiş' dedirten görüntü

Bir an bile tereddüt etmedi