Giresun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağlıdere ilçesinde derede boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki Ali Eren Ö., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi yarın toprağa verilecek.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ali Eren Ö. (15), 22 Ağustos'ta Yağlıdere Deresi'nde boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuk, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ali Eren Ö'nün cenazesinin yarın Yağlıdere ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti

CHP'ye 20 yıl sonra seçim kazandıran başkan istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Restoran sahibi Acun Ilıcalı'ya yer açmak için Türk turistleri kovdu, ortalık fena karıştı

Mekan sahibi Acun'u almak için Türkleri kovdu, ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.