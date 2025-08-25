Giresun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hayatını Kaybetti
Yağlıdere ilçesinde derede boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki Ali Eren Ö., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi yarın toprağa verilecek.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ali Eren Ö. (15), 22 Ağustos'ta Yağlıdere Deresi'nde boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuk, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Ali Eren Ö'nün cenazesinin yarın Yağlıdere ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel