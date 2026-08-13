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Giresun'da 3 gün denize giriş yasağı

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Giresun'da olumsuz hava şartları dolayısıyla 14,15 ve 16 Ağustos'ta denize girilmesine izin verilmeyecek.

Giresun'da olumsuz hava şartları dolayısıyla 14,15 ve 16 Ağustos'ta denize girilmesine izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın ve hafta sonu olumsuz hava şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 14,15 ve 16 Ağustos'ta, Giresun'daki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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