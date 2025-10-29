Giresun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Giresun'un Eynesil, Espiye, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenlerde halk oyunları ve şiirlerle bayram kutlamaları gerçekleştirildi.
Giresun'un Eynesil, Espiye, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.
Eynesil İlçe Spor Salonu'nda düzenlenen törende, Kaymakam Erkut Pamuk ile Belediye Başkanı Barış Güdük halkın bayramını kutladı.
Tören, halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından sona erdi.
Espiye'de İlçe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Ahmet Kavanoz ve Belediye Başkanı Erol Karadere halkın bayramını kutladı.
Törende, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.
Güce İlçe Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kaymakam Ali Can Uludağ ve Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu halkın bayramını kutladı. Müzik dinletisinin ardından öğrenciler şiirler okudu, halkoyunu ekipleri gösterilerini sundu.
Yağlıdere'de düzenlenen tören ilçe spor salonunda gerçekleştirildi.
Törende, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Gösterilerin ardından tören sona erdi.