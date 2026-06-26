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Giresun'dan kısa kısa

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Giresun'un Bulancak ilçesinde 26.06.2026 tarihine özel 16 çiftin nikahı kıyıldı. Ayrıca Yağlıdere, Eynesil ve Görele ilçelerinde karne törenleri düzenlenirken, Yağlıdere'de aşure dağıtıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde 26.06.2026 tarihine özel 16 çiftin nikahı kıyıldı.

İskelede çiftlerin nikahını kıyarak aile cüzdanlarını teslim eden Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, bu özel güne anlam katmak istediklerini belirtti.

Başkan Sıbıç, genç çiftlere mutluluklar diledi.

İlçelerde karne töreni

Yağlıdere ilçesinde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, 1415 öğrencinin karne sevinci yaşadığını söyledi.

Çocuklara tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye eden Hekim, eğitim döneminde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eynesil ilçesinde Mustafa Yüksel İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende ise Kaymakam Erkut Pamuk, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Pamuk, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı.

Çocuklara dondurma ikram edilen törene, Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük de katıldı.

Görele Belediyesince de çocuklar için karne etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, çocuklar şişme oyun parkında eğlendi.

Belediye Başkan Vekili Aysel Uzun, çocukların karne sevincini etkinlikle daha da pekiştirdiklerini kaydetti.

Yağlıdere'de aşure dağıtıldı

Yağlıdere Müftülüğünce Merkez Camisi avlusunda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Müftü İsa Akbaş, muharremin paylaşma, dayanışma ve bereket ayı olduğunu ifade etti.

Bu tür etkinliklerin toplumdaki birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirten Akbaş, muharrem ayının ülkeye, millete ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Kaynak: AA / Sinan Yıldız
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