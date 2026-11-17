GİRESUN Kadın Dayanışma Derneği (GİKA-DER) bünyesinde bir araya gelen emekli ve memurlardan oluşan 23 ev kadını, kısa sürede darbuka ritmi öğrendi. Ortaya koydukları performansla gençlere taş çıkaran grup, kentte verecekleri ikinci konsere hazırlanıyor. Şef Gökhan Hamzaçebi, 'Ritmihal' adlı grubun sinerjisine dikkati çekerek "Sinerjimiz o kadar kuvvetli ki yaş ortalamamızın ruhen 18-19 olduğunu söyleyebilirim. İlk konserimizi arşivimize kaldırdık, şimdi çıtayı daha da yukarı taşıyarak farklı konseptlerle Giresun halkının karşısına çıkmaya hazırlanıyoruz" dedi.

Giresun'da 2 yıl önce kurulan Giresun Kadın Dayanışma Derneği'nin (GİKAD-DER) Başkanı Ayça Kozluca, yaklaşık 10 ay önce kadınlardan oluşan bir ritim grubu kurma fikrini Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Gökhan Hamzaçebi'ye iletti. Hamzaçebi'nin projeye olumlu yanıt vermesiyle birlikte, 50 yaş üzerindeki ev kadını, memur ve emeklilerden oluşan 23 kadın, 'Ritmihal' adı altında bir araya geldi. Daha önce hiçbir enstrüman çalma deneyimi bulunmayan kadınlar, ev işlerinden arta kalan zamanlarda belediyeye ait gençlik açık ofisinde düzenli olarak darbuka eğitimi aldı. Kısa sürede ritim tutmayı öğrenen ekip, 5 Kasım'da Giresun'da gerçekleştirdikleri ilk konserde salonu dolduran izleyicilerden tam not aldı. Ortaya koydukları performansla gençlere taş çıkaran ve şimdilerde kentte verecekleri ikinci konserin provalarını sürdüren ekipte heyecan sürüyor.

'KENDİMİZİ SAHNEDE BULDUK'

Grup üyelerinin ilk konserle birlikte emeklerinin karşılığını aldığını belirten Şef Gökhan Hamzaçebi, "Güzel bir fikirdi, 'bir başlayalım' dedik. 'Bakalım hayat bizi nereye kadar götürür' derken, yaklaşık bir sene boyunca çalıştık. 23 kadının bir araya gelerek 'ritim ne demektir, ritim nasıl vurulur ve bu ritimleri nasıl seslendirebiliriz, nasıl bize coşku verebilir ve bizim benliğimizdeki olan bu tür hareketleri nasıl ortaya çıkartabiliriz' noktasında çalışmalar yaparak kendimizi sahnede bulduk ve güzel bir konserle bu olayı taçlandırdık" dedi.

'EKİP RUHEN 18 YAŞINDA'

Grubun kuruluş sürecini ve sahnedeki uyumunu değerlendiren Hamzaçebi, 23 kadının yaklaşık bir yıllık azimli çalışmasının karşılığını muhteşem bir konserle aldığını söyledi. Ekibin yüksek sinerjisine dikkat çeken Hamzaçebi, "Başlangıçta 'Ben ne yapıyorum, niye buradayım?' gibi tereddütleri olan arkadaşlarımızla birbirimize inandık ve ritmin coşkusunu ortaya çıkardık. Sinerjimiz o kadar kuvvetli ki yaş ortalamamızın ruhen 18-19 olduğunu söyleyebilirim. İlk konserimizi arşivimize kaldırdık, şimdi çıtayı daha da yukarı taşıyarak farklı konseptlerle Giresun halkının karşısına çıkmaya hazırlanıyoruz" diye konuştu.

'RİTİM KÖKLERİMİZDEN GELİYOR'

GİKAD-DER Başkanı Ayça Kozluca, ritmin köklerinden geldiğini söyleyerek, "'İçimizdeki ritmi neden bir araya gelip çıkarmıyoruz dedik' ve yola çıktık. Çünkü ritim köklerimizden geliyor, hem de her birimizin içinde bir ses var, bir çığlık var, bir anlatmak istediği hikaye var. Böylece 23 kadın arkadaşımızla bir araya geldik. Sağ olsun Gökhan hocamın da çok büyük desteğiyle güzel bir grup kurduk ve çalışmalarımıza başladık. Bunu da 5 Kasım'da Giresun halkıyla buluşturduk. Bizim için çok heyecanlı geçti çünkü hemen hemen hepimizin ilk sahne deneyimi, böyle bir enstrümanla bir performans sergilemek. Başarılı olduğumuza da inanıyoruz, en azından hikayemizi anlatmaya başladığımızı düşünüyoruz. Şimdi ise yeni bir hikaye istiyoruz ve bir hikaye üzerinden gidiyoruz. En kısa zamanda da güzel bir konser için çalışmalara hemen başladık. Tekrar Giresun halkının karşısına çıkacağız" diye konuştu.

'ÇOK ZOR OLDU AMA SONU GÜZEL OLDU'

Ritim grubunda yer alan ev hanımı Emine Günaydın da "Bu yola çıkarken içimizdeki sesi, dayanışmanın ruhunu dinletmek istedik. Aslında hepimiz çok heyecanlıydık. Hocamız bizim elimizden tuttu. Çok heyecanlıydık ilk başta. Arka planda çalışırken oldukça zorluklarla karşılaştık. Yani çok kolay olmadı. Bu ortaya çıkarken epeyce bir yol kat ettik, merdivenleri çıktık, çıktık. Benim adıma kolay olmadı, çok zor oldu ama sonu güzel oldu. Sonuçta başardık. Giresun'da çok güzel bir ses getirdi. Herkes çok beğendi. Arkadaşlarımızın dönüşleri çok güzel oldu. Mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı