Giresun'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi

Giresun'un Espiye, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler yapıldı.

Espiye ilçesindeki törende Cumhuriyet meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

Törene, Kaymakam Ahmet Kavanoz, Belediye Başkanı Erol Karadere, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Doğankent ilçesinde ise hükümet konağı önünde düzenlenen törende, protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Yağlıdere ilçesindeki törende de hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.