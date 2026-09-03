Tirebolu'daki silahlı kavgada 2 sanığın yargılanması ertelendi

Giresun'un Tirebolu ilçesinde lokantada 1 kişinin tabancayla öldürüldüğü, kardeşinin de yaralandığı kavgayla ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü.

Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.T. ve tutuksuz yargılanan S.D. ile olayda yaralanan Resul Çapkın, taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, tarafların ifadelerinin ardından sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Kasım'a erteledi.

Giresun'un Tirebolu ilçesi Doğancı köyündeki lokantada 31 Ağustos 2025'te yaşanan silahlı kavgada Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın ve kardeşi Resul Çapkın yaralanmıştı. Ümit Çapkın, tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan lokanta sahibi E.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA