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Giresun Bulancak'ta Kadir Karabaş Yüksekokulunun yeni hizmet binası açıldı

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Giresun'un Bulancak ilçesinde Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun yeni hizmet binası törenle açıldı. Vali Mustafa Koç, binanın öğrencilere, bölge halkına ve eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Giresun'un Bulancak ilçesinde, Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun yeni hizmet binası törenle açıldı.

Vali Mustafa Koç, Osman Gedikali Caddesi'ndeki binanın açılış töreninde, yeni hizmet binasının öğrencilere ve bölge halkına katkı sağlayacağını söyledi.

Binanın eğitim kalitesinin yükselmesine de katkıda bulunacağını belirten Koç, yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Duanın ardından açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri daha sonra binayı gezerek, incelemelerde bulundu.

Törene, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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