Üye Girişi
Haberler
Bakan Tunç'tan Özel'e 'bilirkişi raporu' tepkisi: Korsan metni rapor diye paylaştı

Özel'in paylaştığı "Bilirkişi raporu" doğru mu? Bakan Tunç topa girdi
Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi

İki ünlü oyuncu polis eşliğinde adliyeye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu büyük acıyı yaşatanlar hesap verecek

Erdoğan'dan Türkiye'yi yasa boğan faciayla ilgili net mesaj
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Gine Yükseköğretim Bakanı Türkiye Bursları İle İlgili İşbirliğini Görüştü

Gine Yükseköğretim Bakanı Türkiye Bursları İle İlgili İşbirliğini Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gine Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Alpha Bacar Barry, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Barry, Türk hükümetinin sağladığı burslarla Ginelilerin Türkiye'de eğitim almasına dair işbirliği imkanlarını ele aldı.

Gine Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Alpha Bacar Barry, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını (YTB) ziyaret etti.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Barry ve beraberindeki heyet YTB'ye ziyarete bulundu.

YTB Başkanı Abdullah Eren, Barry'e, Türkiye Bursları'na ve burstan yararlanan Gineli öğrencilere sağlanan eğitim imkanlarına ilişkin bilgi vererek, geçen yıl Gine'nin de içinde yer aldığı 100'e yakın ülkede Türkiye Bursları mülakatı yapıldığını aktardı.

2024'e kadar 316, geçen yıl ise 35 Gineli öğrenciye burs verildiğini aktaran Eren, şu anda 128 Gineli öğrencinin Türkiye Bursları'ndan faydalanarak Türkiye'de eğitim aldığını, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan tüm Ginelilerin sayısının ise 690'dan fazla olduğunu ifade etti.

Eren, Gineli bursiyerlerin, daha önce 6 Gineli diplomatın yararlanmış olduğu akademisyen, bürokrat ve diplomatlara özel Kamu Görevlileri ve Akademisyenler İçin Türkçe İletişim Programı (KATİP) ve Araştırma Bursu Programı'ndan da Türkiye Bursları kapsamında faydalanabileceklerini kaydetti.

"Türkiye önemsediğimiz bir ülke"

Bakan Barry de eğitim alanında daha fazla işbirliği yapılabileceğini ve daha fazla Gineli öğrencinin Türkiye'de yetişmesini istediklerini belirterek, "Türkiye bizim de çok önemsediğimiz özelliklere sahip olan bir ülke." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bursları'na dair süreçlerde YTB'ye yardımcı olabileceklerinin altını çizen Barry, dil sorununu aşmak için Gine'deki bazı eğitim kurumlarında Türkçe dil eğitimleri verilmeye başlandığını bildirdi.

Barry, Gine'de faaliyet gösteren birçok Türkiye merkezli firmanın, Gineli Türkiye Mezunları'nın staj yapması ve tecrübe kazanması konularına yardımcı olabileceğini belirtti.

YTB Başkanı Eren, Bakan Barry'e, Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait bir Afrika haritası ile YTB yayınlarına ait Afrika Yıllığı çalışması hediye etti.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti

Kız yurdunun önünden video çekip paylaştı: Namus bekçisi değilim ama..
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan şampiyon oldu

Bu kez Almanya'yı fethetti
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Vize için bugün başvuran ABD’ye en erken 2027 yılında gidebilecek 

Kapıları tamamen kapadılar! Türklere 2027'ye kadar yeni vize yok
Eski Fifth Harmony üyesi Camila Cabello, boş tribünlere konser verdi

Boş tribünlere konser verdi!
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.