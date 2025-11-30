Gine Bissau'da Askeri Darbe: Cumhurbaşkanı Embalo Kongo'ya Geçti

Gine Bissau'da askeri darbe ile devrilen Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Senegal'in ardından Kongo Cumhuriyeti'ne gitti.

Yerel basında çıkan haberlerde, perşembeyi cumaya bağlayan gece Senegal'e getirilen Embalo'nun Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazaville'e geçtiği belirtildi.

Embalo'nun Brazaville'de geçiş hükümetinin görevi süresi bitene kadar, yaklaşık 1 yıl kalacağı iddia edildi.

Senegal Dışişleri Bakanlığı, 28 Kasım'da yayımladığı bildiride, Embalo'nun uçakla Senegal'e getirildiğini duyurmuştu.

Yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gine Bissau'da 26 Kasım'da kendilerine "Düzenin Yeniden Tesisi İçin Yüksek Askeri Komuta" ismini veren bir grup asker, devlet televizyonundan yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Grup, karara gerekçe olarak, bazı siyasetçilerin ve tanınmış bir uyuşturucu baronunun ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmasını göstermişti.

Darbeden bir gün sonra General Horta N'Tam "geçiş dönemi cumhurbaşkanı" olarak yemin etmişti.

Gine Bissau'da 23 Kasım'da düzenlenen milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci dönemine aday olan Cumhurbaşkanı Embalo, henüz resmi sonuçlar açıklanmadan, kendi ekibi tarafından yapılan sayıma göre oyların yüzde 65'ini aldığını öne sürmüştü.

Embalo'nun en güçlü rakibi bağımsız aday Fernando Dias da Costa da seçimin galibi olduğunu iddia etmişti.

Her iki adayın açıklamalarından hemen sonra asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.