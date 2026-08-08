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İnegöl'de Yağmur Borusuna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

İnegöl'de Yağmur Borusuna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın yağmur suyu gider borusuna sıkışan yavru kedi, vatandaşın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kediyi fark eden Gülsüm Hallı, durumu 112'ye bildirdi; ekipler boruyu sökerek kediyi kurtardı. Hallı, kedinin kurtarılmasından dolayı mutluluğunu dile getirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde apartmanın yağmur suyu gider borusuna sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çocuğunu okula götürmek için Hamidiye Mahallesi'ndeki Suyolu Cami Sokak'tan geçen Gülsüm Hallı, 3 katlı bir apartmanın yağmur suyu gider borusundan kedi sesi geldiğini fark etti. Çocuğunu okula bırakan Hallı, bölgeye geri döndü ve kedinin sıkıştığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenle ulaştıkları boruyu sökerek yavru kediye ulaştı. Ekipler kediyi kurtarırken, o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

'KEDİ KURTARILINCA ÇOK MUTLU OLDUM'

Gülsüm Hallı, "Çocuğumu okula götürüyordum, ses geldiğini duydum. Çocuğumu okula bırakıp dönerken sesi tekrar duydum. Ses, arabanın altından geliyor diye düşündüm, tekrar baktım meğer giderden geliyormuş. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdim. İtfaiye ekipleri geldi, kurtardılar sağ olsunlar. Kedi kurtarılınca ferahladım ve çok mutlu oldum. Canla başla çalıştılar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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