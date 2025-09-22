GİBTÜ Öğretim Üyesi Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesine Girdi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tarık Talan, Stanford Üniversitesi'nin önde gelen bilim insanlarından Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve ekibi tarafından hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine girdi.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, yaptığı açıklamada, Doç. Dr. Tarık Talan'ın Stanford Üniversitesi'nin liderliğinde hazırlanan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer almasının kendisi ve üniversite adına büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Bu başarının hocanın özverili çalışmalarının, üstün akademik donanımının ve sürekli üretme azminin uluslararası düzeydeki yansıması olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Akademisyenlerimizin uluslararası düzeyde tanınan bilim insanları arasında gösterilmesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin bilimsel üretkenliğinin ve akademik kalitesinin bir göstergesidir. Üniversitemizin adını dünya bilimiyle birlikte anılır hale getiren değerli hocamızı içtenlikle kutluyorum. Bu başarı, aynı zamanda üniversitemizin araştırma kültürünü geliştirme yönündeki stratejik çalışmalarının da bir sonucudur."