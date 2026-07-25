Gezgin arıcı ailelerin Edirne'de bal mesaisi sürüyor

Edirne'ye çeşitli illerden gelen gezgin arıcı aileler, ayçiçeği ve karaçalı balı üretmek için kovanlarının başında yoğun mesai harcıyor.

Yılın büyük bölümünü evlerinden uzakta, farklı bölgelerde geçiren gezgin arıcılar, ayçiçeğinin çiçeklenme döneminde Edirne'yi tercih ediyor.

Kentin köylerindeki tarım arazilerine kovanlarını yerleştiren arıcı aileler, kurdukları çadır ve karavanlarda konaklıyor.

Mayıs ayında Edirne'de üretime başlayan gezgin arıcılar, ay sonundaki bal sağımının ardından kovanlarıyla başka bölgelere göç edecek.

"İl il gezerek bal üretiyoruz"

Geçimini bal üretiminden sağlayan Balıkesirli Ağıç ailesi de daha kaliteli bal elde etmek amacıyla her yıl 700 kovanını Edirne merkeze bağlı Tayakadın köyüne getiriyor.

Eşi, üç çocuğu ve çalışanıyla üretim yapan Erdem Ağıç, AA muhabirine, baba mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Ailece gezgin arıcılık yaptıklarını belirten Ağıç, şöyle konuştu:

"İl il gezerek bal üretiyoruz. Ocak ayında başlayan çalışmalarımız ekim ayında sona eriyor. Kovanlarımızı gittiğimiz illerdeki köylerin yakınına kuruyoruz. Konaklamak için çadırımız ve karavanımız var. Bütün ihtiyaçlarımızı köyden karşılıyoruz. Her şeyimiz arazide. Çocuklarımızın doğum günü geldiğinde onu da burada kutluyoruz. Ailece en iyi balı üretmek için çalışıyoruz. Çocukların okul döneminde ise memleketimize dönerek üretime orada devam ediyoruz."

"Çocukları arıların yanında büyüttük"

Yılda 10 tonun üzerinde bal ürettiğini aktaran Ağıç, ürünlerini bal firmalarına sattığını kaydetti.

Eşi Esra Ağıç da evlendikleri günden bu yana 16 yıldır bal üretiminde eşine destek olduğunu anlattı.

Arıcılık kursuna katılarak sertifika aldığını ifade eden Ağıç, "Eşimin yanında bu işin her aşamasını öğrendim. Birlikte çalışıyoruz. Çocuklarımızı arıların yanında büyüttük. Arazide yaşamak zor ancak en güzel anılarımızı da burada biriktiriyoruz. Bir yıl boyunca buradaki üretim dönemini bekliyoruz. Yeter ki ürettiğimiz balın karşılığını alalım. İşimizi severek yapıyoruz." dedi.

"Birlikte üretiyoruz"

Balıkesir'in İvrindi ilçesinden eşiyle Edirne'nin Sazlıdere köyüne gelen Hasbi Korkmaz ise uzun yıllardır gezgin arıcılık yaptıklarını söyledi.

Edirne'nin bal üretimi açısından verimli bir bölge olduğunu belirten Korkmaz, bal sağımının ardından memleketlerine döneceklerini dile getirdi.

Gezgin arıcılığın çeşitli zorlukları bulunduğunu aktaran Korkmaz, "Arıcı maskesi ve kıyafetiyle çalışıyoruz. Rahatça su içmek ya da yemek yemek mümkün olmuyor. Eşim her zaman yanımda ve bana büyük destek veriyor. Birlikte üretiyoruz." diye konuştu.

Habibe Korkmaz da arıları çok sevdiği için eşini arıcılığa teşvik ettiğini anlattı.

Uzun yıllardır eşiyle farklı bölgelerde bal ürettiklerini belirten Korkmaz, "Sürekli dışarıdayız. Konaklamanın zorlukları var ancak artık alıştık. Bizi en fazla sıcak hava etkiliyor." ifadelerini kullandı.

"Bu sene yılan fazla"

Balıkesir'in İvrindi ilçesinden eşi ve iki çocuğuyla Sazlıdere köyüne gelen Bahri Karadağ da bal üretimini ailesiyle sürdürdüğünü söyledi.

Gezgin arıcılığın merak ve emek gerektiren bir iş olduğunu dile getiren Karadağ, şunları kaydetti:

"Bu işin çeşitli zorlukları var. Bizi en fazla suya ulaşmakta yaşadığımız sıkıntılar etkiliyor. Köye giderek su getirmek zorunda kalıyoruz. Bu yıl bölgede yılan da fazla, onlardan çekiniyoruz ancak çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

Ürettikleri balı toptan olarak firmalara sattıklarını belirten Karadağ, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için bal fiyatlarının artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA