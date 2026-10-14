GESTAŞ, Geyikli-Bozcaada hattında yarın bazı feribot seferlerini iptal etti

GESTAŞ, Geyikli-Bozcaada hattında yarın bazı feribot seferlerini iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ'a göre Geyikli'den 08.00 ve 11.00, Bozcaada'dan 07.00 ve 10.00 seferleri yapılmayacak, diğer seferler planlanan saatlerde yapılacak.
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli- Bozcaada hattında Geyikli'den 08.00 ve 11.00 saatlerindeki, Bozcaada'dan da 07.00 ve 10.00 saatlerindeki seferlerin iptal edildiği ifade edildi.
Açıklamada, tarifede bulunan diğer seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA