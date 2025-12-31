Haberler

Batman'da 203 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Güncelleme:
Batman'ın Gercüş ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan bir TIR, İlçe Özel İdare ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak güvenli alana taşındı. Ayrıca, yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.

MAHSUR KALAN TIR KURTARILDI

Batman'ın Gercüş ilçesi Ayrancı Geçidi'nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle aksamalar yaşandı. Geçitte mahsur kalan TIR için İlçe Özel İdare ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, zincir takılı kepçe ile TIR'ı kurtarıp, güvenli alana götürdü.

YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI

Kentte Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri de yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. 10 personelden oluşan ekip, kanatlı hayvanlar için 1 ton buğday, yırtıcı türler içinse 400 kilo sakatat ve benzeri yemleri kırsal alanlara bıraktı.

Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

