Batman'da 203 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

MAHSUR KALAN TIR KURTARILDI

Batman'ın Gercüş ilçesi Ayrancı Geçidi'nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle aksamalar yaşandı. Geçitte mahsur kalan TIR için İlçe Özel İdare ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, zincir takılı kepçe ile TIR'ı kurtarıp, güvenli alana götürdü.

YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI

Kentte Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri de yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. 10 personelden oluşan ekip, kanatlı hayvanlar için 1 ton buğday, yırtıcı türler içinse 400 kilo sakatat ve benzeri yemleri kırsal alanlara bıraktı.

Bayram AYHAN/BATMAN,